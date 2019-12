„Lernprozess für mich“

Djuricin sagte: „Wir hatten Phasen, wo es richtig gut gelaufen ist. Es ist dann leider zustande gekommen, dass wir eine Menge an Toren bekommen haben - die meisten in der Liga - so etwas habe ich bislang als Trainer auch noch nicht erlebt und das ist auch ein Lernprozess für mich.“ Zuletzt verloren die Oberösterreicher gegen Liefering mit 2:4 und 1:5. Wer Nachfolger von Djuricin wird, soll sich nach der Mitgliederversammlung in der Winterpause entscheiden.