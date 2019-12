Unterhaltsame Hommage an den TV-Klassiker

Das kluge Konzept der Rabtaldirndln in Kooperation mit Julia Gräfner und Regisseurin Cora Frost, viele feine Gags - auch in der Ausstattung von Georg Klüver-Pfandtner - und der erwähnte scharfe Blick machen diesen Tatort-Exzess zu einer höchst unterhaltsamen Hommage an den Sonntags-TV-Klassiker. Informationen und Karten bekommen Sie hier.