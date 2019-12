Nicht zuletzt die Shows bei den großen Festivals Nova Rock und Frequency haben in den letzten Jahren gezeigt: mit Sum 41 ist wieder zu rechnen. Die kanadischen Punk-Urgesteine haben nach ernsten Alkoholproblemen von Frontmann Deryck Whibley längst wieder in die Spur gefunden und sind auch musikalisch würdevoll gealtert. Während sich etwa einstige Genre-Mitbewerber wie Blink-182 kreativ im Kreis bewegen und The Offspring wohl aus Ideenmangel stets das Albumreleasedatum zurücksetzen, gelang den Kanadiern mit „Order In Decline“ ein überraschend kompakter Wurf, der sich musikalisch auch nicht vor Ausritten in fremde Gefilde fürchtet.