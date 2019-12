An Bord einer russischen Trägerrakete vom Typ „Sojus 2.1a“ ist am Freitag die unbemannte Raumfähre „Progress“ ins All gestartet. Mit an Bord hat sie ein weltraumgestütztes System zur Erfassung von Tierwanderungen namens ICARUS. Um 10.34 Uhr MEZ hob sie vom Weltraumbahnhof Baikonur Richtung Internationaler Raumstation ISS ab, wie die Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.