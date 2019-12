Der Oberste Gerichtshof wird sich daher im kommenden Jahr wohl mit dem Fall befassen müssen. Mehr an Strafe kann der mittlerweile 59-Jährige, der vorerst weiter in U-Haft verbleibt, in der Instanz nicht mehr bekommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte sich bei einem Strafrahmen von bis zu zehn Jahren mit dem erstgerichtlichen Urteil einverstanden und legte keine Strafberufung ein, wie Behördensprecherin Nina Bussek bekannt gab.