Leonberger-Mischling Lios, etwa ein Jahr alt, gechippt und kastriert, wurde in Bulgarien gerettet - wo er an einer Kette nahezu verhungerte. Er ist so ein freundlicher und liebevoller großer Bär, der nach wie vor so viel Vertrauen in die Menschen hat. Tierhilfe Süden Austria, Tel.: 0664/141 51 50.