Laut dem Roten Kreuz ist ein Arbeiter in der Gemeinde Oberndorf aus großer Höhe gestürzt. Er dürfte sich bei dem Unfall schwer verletzt haben. Ein Notarzthubschrauber musste gerufen werden. Gegen 14:30 konnte zumindest der Notarzthubschrauber wieder abziehen. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus gebracht. Weitere Informationen folgen in Kürze.