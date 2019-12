Der 25-jährige Martin Handl entwickelte die Energiezelle mit dem klingenden Namen „Johann“ (in Erinnerung an den „steirischen Prinzen“) - die 2018 gegründete Firma EEG Elements Energy in Dobl-Zwaring möchte mit der Erfindung bald in größere Produktion gehen. Im Prinzip handelt es sich bei dem neuartigen Gerät um einen riesigen Akku, der überschüssige, im Sommer produzierte Energie (zum Beispiel aus einer Fotovoltaik-Anlage) für die Wintermonate speichert. „Die erneuerbare Energie wird dabei in Wasserstoff umgewandelt und später, bei Bedarf, wieder in Strom bzw. Wärme rückverwandelt. Die Energie könnte auch bei Blackouts rasch zur Verfügung stehen“, erklärt Handl, der auch EEG-Geschäftsführer ist.