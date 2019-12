Verkauf beginnt am 14. Dezember

Der Verkauf an öffentlichen Plätzen in Graz beginnt am 14. Dezember. Auf privaten Plätzen und am Land sind sie aber auch schon früher erhältlich. Am beliebtesten ist seit Jahren die Nordmanntanne, da sie nicht sticht, sehr gleichmäßig wächst und kaum nadelt. Aber auch andere Tannensorten wie die Korktanne, die Edeltanne, die Weißtanne oder auch die Coloradotanne werden gerne gekauft. Die Fichte, die mehr sticht und früher nadelt, ist aber auch noch häufig zu Weihnachten in den Stuben zu finden - speziell die Blaufichte, die Weißfichte und die Rotfichte. Der Preis einer Nordmanntanne liege auch heuer wieder bei 15 bis 22 Euro pro Laufmeter, sagte Lienhart.