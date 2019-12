Omas feiern Freundschaft mit coolem Bier-Tattoo

Also haben sie sich überlegt, was sie an diesem besonderne Tag machen könnten. Sie mussten natürlich nicht lange diskutieren, immerhin kennt man sich in- und auswendig, und beschlossen, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Eine Partnertätowierung, die eine Bedeutung für sie hat. Denn diese soll nämlich ihre Lieblingsbeschäftigung zeigen: Gemütlich beisammen sein, tratschen und das ein oder andere Bier trinken. Also ließen sich die Damen jeweils zwei lachende Bier-Gläser die Händchen halten auf den Unterarm tätowieren. Diese Freundschaft hält bestimmt noch die nächsten 30 Jahre. Prost!