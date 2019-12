Nach der Arbeit ins Fitnesscenter, am nächsten Tagvor dem Büro eine schnelle Laufeinheit absolvieren undfür das Wochenende steht statt Ausschlafen ein 10-km-Lauf auf dem Programm.Schließlich will man fit sein für den nächsten Frühjahrsmarathon. Wer sich neben beruflicher und privater Belastung auch noch beim Sport zu viel aufbürdet, rutscht leicht in ein Übertraining.