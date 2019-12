Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, präsentiert jeden Samstag die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt hier auf krone.tv und ServusTV. In der fünften Folge geht es um eine unreinliche Samtpfote und wie man dieses pikante Problem in den Griff bekommt. Ein Tierfotograf verrät, wie er seine Nachwuchsmodels am besten in Szene setzt und eine Expertin erklärt, wie man Babyigel vor dem Kältetod retten kann!