Wilde Szenen haben sich beim Erhalt eines Packerls am Donnerstagnachmittag in Wien abgespielt. Der Empfänger der Postsendung (24) reagierte wenig erfreut auf das Erscheinen des Postlers und geriet mit ihm in Streit - warum, ist bis dato völlig unklar. Plötzlich zückte der 24-Jährige auch noch ein Messer und bedrohte sein Gegenüber. Als der 44-jährige Zusteller die Flucht antrat, rannte der junge Mann ihm mit dem Messer in der Hand hinterher …