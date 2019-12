Das Spielestudio The Astronauts („The Vanishing of Ethan Carter“) hat neue Gameplay-Szenen aus seinem Shooter-Projekt „Witchfire“ veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie man sich in dem Horrorspiel mit Waffengewalt großer Monsterhorden erwehrt und in welche Umgebungen es den Spieler verschlägt. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, Erfahrung mit Shootern haben die Entwickler aber jedenfalls: Zum Team gehören Veteranen, die an „Painkiller“ und „Bulletstorm“ mitgewirkt haben.