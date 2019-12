Der Vorstand des Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz wird bei der anstehenden Mitgliederversammlung geschlossen zurücktreten. Dies gaben die Oberösterreicher am Freitag in einer Stellungnahme bekannt. Diese Entscheidung sei bei einer Vorstandssitzung am Donnerstag gefällt worden. Vorangegangen waren ihr Berichte über große finanzielle Probleme bei Blau-Weiß.