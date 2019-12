Die Premiere der reformierten Klub-WM mit 24 Mannschaften findet 2021 in China statt. Das Turnier wird den Confederations Cup ersetzen, der im Jahr vor der Winter-WM 2022 in Katar aufgrund der enormen Hitze am Persischen Golf ohnehin nicht im Sommer hätte stattfinden können. Geplant ist eine Ausrichtung alle vier Jahre. CVC hielt bereits die Rechte an der Formel 1 sowie an der Motorrad-WM und ist im großen Stil in der englischen Rugby-Liga engagiert.