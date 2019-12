Zwei Verdächtige bleiben in U-Haft

Die Ermittlungen zum Ibiza-Video, das die türkis-blaue Regierung zu Fall gebracht hatte, hatten Mitte November in Österreich zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen geführt. Drei Personen im Umfeld eines involvierten Privatdetektivs wurden in weiterer Folge in U-Haft genommen. Unter anderem wurde wegen des Verdachts des schweren Betrugs und des Suchtgifthandels ermittelt. Ein Verdächtiger wurde mittlerweile enthaftet, zwei weitere bleiben in Haft, wie eine Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien am Freitag mitteilte.