Mit dem am Freitag veröffentlichten Cyber-Brief will das BfV Unternehmen Indikatoren und Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sich eine mögliche Infektion des Unternehmens-Netzwerks durch „WinNTI“ feststellen lässt. Zudem bietet der Brief Hintergrundinformationen für den Fall einer schon erkannten Infektion. Zugleich wird die Funktionsweise der aktuellsten Varianten der Malware dokumentiert.