„Samstags kann man sich gar nicht mehr in die Stadt trauen, stöhnt der Wiener dazwischen. “Untertags ist es auch nicht besser. Und am Sonntag ist es fast noch schlimmer", erhebt die Begleiterin ihre Stimme. Während der Wien Tourismus monatlich ein neues Plus vermeldet und die Politik die neuesten Rekorde feiert, verliert man schon einmal den Überblick fürs Ganze.