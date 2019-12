Spaniens Rekordmeister Real Madrid gibt sich umweltbewusst und spielt am Samstag die Partie gegen Espanyol Barcelona in Grün statt im für Heimspiele üblichen weißen Trikot. Mit der Initiative wollen die „Königlichen“ ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die noch bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet, wie der Klub mitteilte.