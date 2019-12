Ein älterer Herr schiebt seinen Rollator zur Seite und lässt sich am Sessel vor dem Schreibtisch nieder. Er blättert in einem vergilbten Fotoalbum, schwelgt in Erinnerungen und denkt an die Zeit bei der Exekutive. Der Caritas-Heimbewohner spielt seine Rolle perfekt. Ebenso seine „Enkelin“, die in Opas Fußstapfen tritt - alles für den Werbeclip der Polizei.