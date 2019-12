Doch neben Kunstfreunden erwecken wertvolle Ausstellungsstücke mitunter auch das Interesse von Kriminellen. Der Diebstahl von besonderen Stücken hat in Österreich in der Vergangenheit wiederholt für Aufsehen gesorgt. Nun wurde offenbar auch das Schloss Halbturn Opfer frecher Langfinger. Diese nutzten eine mehrmonatige Schau zum Thema „Seidenstraße“ geschickt aus, um zwei teure Wandteppiche verschwinden zu lassen. Die beiden kostbaren Stoffbehänge mit den Titeln „Neun Drachen“ und „Lakai“ im Gesamtwert von über 10.000 Euro dürften an eine Wand montiert, aber nicht extra gesichert gewesen sein.