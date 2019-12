Schweden als Vorbild?

Gesundheitsministerin Zarfl verwies auf die laufende Novellierung des Epidemiegesetzes, das eine Masern-Impfpflicht für im Gesundheitsbereich tätiges Personal vorsieht. Was die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung betrifft, bezog sie sich auf Erfahrungswerte aus anderen europäischen Ländern, wo jene am erfolgreichsten seien, „die viele Möglichkeiten vorsehen“, um versäumte Impfungen nachzuholen. Schweden beispielsweise habe eine der höchsten Impfraten EU-weit, aber keine Pflicht.