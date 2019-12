Die brutale Gruppenvergewaltigung und Ermordung einer jungen Tierärztin hat in Indien Entrüstung und wütende Proteste ausgelöst. Nun wird das Verbrechen wohl nicht mehr vollständig aufgeklärt werden. Denn bei der Tatortbegehung am Freitag wurden die vier Verdächtigen erschossen. Die Männer hätten zu entkommen versucht, teilte die Polizei mit. „Sie wollten Waffen an sich reißen“, so Polizeisprecher Prakash Reddy. Bei der anschließenden Schießerei seien sie getötet worden.