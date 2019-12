Wiener Kabarettistin gibt Newcomern eine Chance

Ständig dreht und wendet sich Su Mathurins Leben. „Egal“, so die quirlige Wienerin. Immerhin gibt es - laut ihren eigenen Angaben - nichts, was sie nicht kann. Die Vielzahl an Talenten hat sie in ihrem ersten Soloprogramm „Superstar“ erfolgreich zusammengefasst und in humorvollen Anekdoten zum Besten gegeben. Nach Auftritten in fast allen Bundesländern Österreichs, kehrt sie am 19. Dezember in die Eden Bar, dorthin wo alles begann, und begeistert mit einem „Best-of“. In rund zwei Stunden erzählt sie herrlich natürlich und mit viel Witz, die besten Storys ihres ersten Soloprogramms, garniert mit neuen Geschichten aus ihrem Hippie-Sommer, Bekanntschaften mit Teilzeitgurus, ihren zwei Umzügen und ihrem steilen Weg nach oben - etwa zum Gassi gehen mit ihrem Hund in Neustift am Walde.