Neben Gänsehaut-Stimmung und gepflegtem Ballern soll es in „GTFO“ auch fordernde Rätsel geben, die im Team gelöst werden müssen. Das Rundown-System sorgt für laufend neue Aufträge. Als Betaversion geht „GTFO“ am PC am 9. Dezember in die Early-Access-Phase auf Steam. Wann das Game, das an Titel wie „Left 4 Dead“ erinnert, fertig wird, ist noch nicht bekannt.