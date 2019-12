„Ich seh ja hinten noch die Funkantenne rausschauen“

Die Reaktionen auf das Bild sind zum Teil ähnlich süß wie der Tweet selbst: „Herbert!?“, fragt etwa ein Twitter-User, während eine weitere Antwort lautet: „War sicher voll verwanzt - ich seh ja hinten noch die Funkantenne rausschauen!“ - und ein anderer das Naheliegende schrieb: „Oh, das berühmte Mauserl, das ich so gern wäre, um endlich zu erfahren, was in diesen Koalitonsverhandlungen so verhandelt wird.“