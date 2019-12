Während die Weltcup-Herren um die Radstädter Hannes Reichelt und Christopher Neumayer auf der legendären „Birds of Prey“-Piste in Beaver Creek (US) bereits ihr zweites Speed-Wochenende absolvieren, müssen die schnellen Europacup-Jungs noch bis Montag warten, ehe im italienischen Santa Caterina der erste Super-G ansteht. Besonders der Gasteiner Stefan Rieser brennt auf den Auftakt, zeigte sich mit vier Top-10-Plätzen bei den FIS-Rennen in Gröden (It) zuletzt bereits in Top-Form.