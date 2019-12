18 Hausdurchsuchungen hat es seit Mai zwischen Villach und Klagenfurt gegeben. Zumindest 16 Beteiligte - darunter elf Österreicher, drei Bosnier und zwei Slowenen (alle zwischen 21 und 59 Jahre alt) - sollen in Kärnten rund 15 Kilo Kokain sowie Cannabis und Heroin in Umlauf gebracht haben. Alle wurden verhaftet. „Verkauft wurden die Drogen rund um den Wörthersee. Der Umsatz liegt bei mindestens einer Million Euro“, sagt Kripo-Chef Gottlieb Türk. Aufbewahrt und verpackt wurden die Suchtmittel in sogenannten Bunkerwohnungen in Villach und Klagenfurt.