Seit viereinhalb Jahre ist der österreichische Spitzendiplomat Martin Sajdik Sondergesandter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Ukraine. Nun ist es für ihn laut eigenen Worten Zeit zu gehen. Der 70-Jährige übergibt Ende des Jahres sein Amt, der „wirklich ein harter Job“ sei, wurde am Donnerstag bekannt gegeben.