Zwei Unschuldige getötet - Aufschrei in Bevölkerung

Als der Transporter schließlich vor der Kreuzung im dichten Verkehr stecken blieb, versuchten mehrere Polizisten, das Fahrzeug zu umzingeln. Es kam zur Schießerei, bei der neben den beiden Räubern auch die zwei Unschuldigen getötet wurden, was in der Bevölkerung zu einem Aufschrei führte. „Ich bin wahrlich keiner, der prinzipiell gegen Cops ist, aber sich mitten im Berufsverkehr eine Schießerei zu liefern und Unschuldige in Gefahr zu bringen, das geht nicht“, sprach einer zahlreichen Twitter-Usern aus der Seele.