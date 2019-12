Erstmals hat der US-Fahrdienstvermittler Uber einen Sicherheitsbericht mit der Auflistung von Zwischenfällen in den teilnehmenden Fahrzeugen veröffentlicht, und dieser lässt aufhorchen. Denn alleine in den Vereinigten Staaten gab es in den Jahren 2017 und 2018 fast 6000 Meldungen von Fällen sexueller Gewalt von Fahrgästen, Fahrern oder Dritten. Darunter seien 464 Vergewaltigungen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.