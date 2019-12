„Ich möchte, dass kein Kind mehr so stirbt“

Für die Eltern war das Urteil eine Herzensangelegenheit. Seit dem Tod ihrer Tochter engagieren sie sich im Verein „Sicherheit in Hotelpools“, der über versteckte Gefahren in Schwimmbädern aufklären will. „Ich möchte, dass kein Kind mehr so stirbt“, so Andrea Dahl Villegas. „Man kann solche Fälle verhindern. Und ich möchte, dass keine Mama, kein Papa, keine Schwester und kein Bruder so etwas erleben muss.“