Die Anklage gegen die In- und Ausländer im Alter zwischen 19 und 50 lautete auf Raub im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Vier von ihnen wurde zudem ein am 14. Mai begangener Einbruchsdiebstahls vorgeworfen. Gegen die angeklagte Bande läuft bereits in Wien ein Ermittlungsverfahren. Durch eine Telefonüberwachung erfuhr die Staatsanwaltschaft von der geplanten Home-Invasion in Steyr. Und so wurden die ausführenden Täter am 31. Juli, als sie das Wohnhaus überfallen wollten, von der Polizei in Empfang genommen.