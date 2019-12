Jeder noch so berühmte Reiter hat einmal klein angefangen, auf dem Rücken eines Ponys die ersten Sprünge gemacht. Einige der Weltstars bei den Amadeus Horse Indoors haben heuer ihren hoffnungsvollen Nachwuchs nach Salzburg mitgebracht - und der ist in den Ponybewerben mit großen Ambitionen am Start.