Der englische Fußball-Premier-League-Klub Everton hat sich am Donnerstag von Trainer Marco Silva getrennt. Die „Toffees“ verloren zuletzt am Mittwoch das Stadtderby gegen Liverpool an der Anfield Road mit 2:5 und fielen dadurch auf einen Abstiegsplatz zurück. Als aussichtsreichster Nachfolge-Kandidat gilt Ex-ManUnited-Coach David Moyes, der Everton bereits von 2002 bis 2013 betreute.