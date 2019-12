Flüchtlinge sollen in Kaserne bei Sarajevo übersiedelt werden

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic hatte am Dienstag bei einem Besuch in Vucjak die sofortige Schließung des Flüchtlingslagers gefordert. Der bosnische Sicherheitsminister Dragan Mektic hatte zuvor angekündigt, die rund 600 Flüchtlinge in Vucjak innerhalb von 20 Tagen in die ehemalige Kaserne Blazuj bei Sarajevo zu bringen.