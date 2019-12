Bandenmitglied als Tippgeber

Die Idee für die Coups stammte von einem der angeklagten Österreicher, der seinen Komplizen von seinem reichen Großvater und dem reichen Cousin seiner Frau berichtete. Und so brachen vier der Mitglieder am 14. Mai zunächst in das Haus des Großvaters ein, erbeuteten aus dem Safe 185.000 Euro Bargeld, Goldmünzen und Uhren. Nach der Tat sollte wenige Wochen später die nächste folgen - mit der Aussicht auf 400.000 Euro. Doch diesmal waren die Ermittler dank Telefonüberwachung auf den Coup vorbereitet. Am 31. Juli, als die Bande zur Tat schritt, wartete bereits die Polizei auf sie.