Als Christopher Neumayer nach dem ersten Training in Beaver Creek am Mittwoch im Zielraum abschwang, huschte dem 27-Jährigen ein kleines Lächeln übers Gesicht. Ob es an seiner Fahrt lag, mit der er der Schnellste aus dem Qualifikaten-Quartett Neumayer/Krenn (NÖ)/Babinsky/Kröll (beide St) war, oder an der Vorahnung, dass am Donnerstag kein Training mehr möglich sein wird, bleibt offen. Fakt ist: Nach der witterungsbedingten Absage entschieden die ÖSV-Trainer, dass mit Neumayer ein zweiter Radstädter neben Hannes Reichelt sowohl den Super-G (Freitag, 18.45 MEZ), als auch die Abfahrt (Samstag, 19) in Angriff nehmen darf.