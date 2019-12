Motiv für den Einbruch in Spittal war Drogensucht. Der 29-Jährige geriet aber mit dem Mieter in Streit und drohte ihm mit Umbringen. Deshalb wird er auch angezeigt. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige aus dem Bezirk Spittal bei anderen Coups Parfum, Bekleidung und Geld erbeutet hat. Er stieg im Klärwerk ein und in einen Imbisstand. Im Krankenhaus misslang ihm der Diebstahl von Tabletten; er wurde ertappt.