2015 beendete der heute 31-Jährige sein Medizinstudium in Graz. „Da mich die große Vielfalt der Medizin immer schon interessierte, war für mich bald klar, dass es in Richtung Allgemeinmedizin geht“, erzählt Hanschitz, der bereits 2014 ein Praktikum in der Ordination von Dr. Schmidt absolvierte und dabei den Landarzt-Beruf lieben lernte. Hanschitz ist übrigens nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch auf Neuraltherapie und Manuelle Medizin (Einrenkkunde) spezialisiert.