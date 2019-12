In vielen Gemeinden war er mit seinen höllischen Gefährten schon im November unterwegs und verteilte Rutenschläge oder Süßes an die artigen Kinder. In der Stadt Salzburg findet der große Einzug heute um 15.30 Uhr am Domplatz statt. „Auf einer Bühne vor dem großen Dom verteilt der Nikolaus aus einem Korb Geschenke für die Kinder und natürlich Erwachsenen. Dort können sie Fotos machen und ihm ihre Wünsche verraten“, erzählt Wolfgang Haider, Obmann des Vereins Salzburger Christkindlmarkt.