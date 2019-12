Am Freitag um Punkt neun Uhr endet die Bewerbungsfrist für das Davis Cup-Heimspiel der Österreicher gegen Uruguay am 6. und 7. März 2020. Am Donnerstag hat auch der Salzburger Tennisverband (STV) rechtzeitig seine Unterlagen zur Austragung abgegeben. „Wir haben grünes Licht von der Salzburger Messe, der Stadt und dem Land dafür bekommen“, erklärte STV-Geschäftsführer Erich Mild im Gespräch mit der „Krone“. „Beim Duell gegen Chile haben wir bewiesen, dass wir das können. Die Stimmung war gut, einzig die Niederlage und das Fehlen von Dominic Thiem haben im Februar etwas geschmerzt.“ Neben Salzburg sollen auch St. Pölten und Graz im Rennen als Austragungsort sein.