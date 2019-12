Blick verstärkt über die Grenzen

Mit der Übernahme des Gemeinschaftsverpflegers SF Franken-Catering in Nürnberg wurde da ein großer Schritt gemacht. „Wir gehen mit unserer Tochterfirma Gourmet damit noch stärker nach Deutschland“, so Vorstandschef Gerald Hackl, der betont: „Unsere Produkte und Leistungen kommen in Österreich sehr gut an, wir wollen das nun mehr über die Grenzen hinaustragen.“ Vivatis ist mit Marken wie Maresi, Knabber Nossi und Inzerstorfer bereits in Deutschland, Italien, Tschechien und Slowakei gut unterwegs.