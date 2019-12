Die 19-Jährige vom USC Mariapfarr-Weißpriach fuhr bei ihrem allerersten Europacup-Super-G in Kvitfjell (Nor) mit Startnummer 33 sensationell auf Rang vier. Auf Siegerin Nadine Fest (K) verlor die Lungauerin zwar 0,88 Sekunden, zum ersten Podestplatz bei ihrem insgesamt erst fünften Europacup-Start fehlten der Junioren-WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin in der Abfahrt allerdings nur drei Zehntelsekunden. Jessica Gfrerer (USK Muhr) landete 2,39 Sekunden hinter Fest auf Rang 45.