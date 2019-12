Mit einer erworbenen Seite vervollständigt die Stiftung einen Brief, den Mozart 1777 in Mannheim geschrieben hatte. Darin führt er aus, wie eine Bölzlscheibe (Scheibe für ein Schießspiel) auszusehen habe: „ein kleiner Mensch mit lichten haaren steht gebückt da, und zeigt den blosen arsch her. aus seinen Mund gehen die wort. guten appetit zum schmaus.“ Mozart hatte ganz schön ausgefallene Wünsche.