Ganztägiger Streik möglich

Kritik kommt von der Gewerkschaft Pro-Ge: „Secop-Eigentümer Orlando macht keine ernsthaften Versuche, die Gespräche mit Nidec voranzutreiben“, heißt es in einer Aussendung. Gibt es bis Sonntag keinen Termin für Gespräche, will die Belegschaft am Montag von 14 bis 16 Uhr und am Freitag den ganzen Tag lang zur Warnung streiken.