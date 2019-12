Fürst Myschkin kehrt nach einem Sanatoriumsaufenthalt nach Russland zurück. Der Arme leidet an Epilepsie und einem arg naiven Gemüt. Das findet die verkorkste Schnösel-Gesellschaft erfrischend. Dem „Idioten“ kann keiner böse sein. Er erinnert die hohen Damen und Herren an das Gute, das vielleicht noch tief in ihnen schlummert. Zwischen Intrigen und Eifersuchtsdramen droht dem Fürst ein geistiger Rückfall. Schließlich bleibt die Frage: Wer ist hier der Idiot?