Ein Schwerpunkt bei den Ausgaben soll zwischen 2021 bis 2027 eben in den Klimaschutz fließen. Auch 40 Prozent der Landwirtschaftsförderungen sollen in Maßnahmen gegen den Klimawandel investiert werden. „Die jetzige EU-Kommission kann nachhaltige und irreversible Anstöße geben“, erklärt Hahn, der am vergangenen Wochenende auch mit „Krone“-Interviewerin Conny Bischofberger ausführlich über seinen Job in Brüssel gesprochen hatte. „Die Früchte werden freilich erst später geerntet werden.“