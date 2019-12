Er klärte die Probleme: zuerst mit den Rumänen, dann mit Thais und auch mit den Russen. Zumindest gaukelte er es vor: Bedrohliche Szenarien erfand der Angeklagte, in denen er sich laut Staatsanwältin als „Helfer in Not“ präsentierte. Auf diese Weise zog er einem Freund das Geld aus der Tasche – über drei Jahre. Von 150.000 Euro Schaden war im Landesgericht Salzburg die Rede. 50.000 Euro will er zurückzahlen, erklärte Verteidiger Robert Morianz: „Mein Mandant ist ein liebenswerter Mensch, aber auch ein Träumer und Quatscher.“ Die Vorwürfe gab der 51-Jährige auch gegenüber Richterin Ilona Schalwich-Mozes unumwunden zu, die ihm ein „Talent fürs Praktische“ attestierte: „Mir tut es leid und ich möchte mich entschuldigen. Ich bereue meine Taten zutiefst.“